Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Овечкина, дебют Зыкова, две передачи Киселевича

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 24 представителя России.
Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин оформил дубль и принёс «Блю Джекетс» победу в овертайме. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 128-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на девятое место в истории НХЛ по играм с «2+» голами, превзойдя результат Яромира Ягра и Майка Босси. На счету защитника «Флориды» Богдана Киселевича две результативные передачи, показатель полезности «+2» и 4 силовых приёма за 13.57 на льду. В составе «Вегаса» дебютировал нападающий Валентин Зыков.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|26 из 27
|96,3
|3:1
|Худобин
|«Даллас»
|20 из 22
|90,9
|1:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|+2
|0
|5
|4
|1
|-
|20.58
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|+2
|0
|0
|2
|0
|19%
|20.01
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|0
|2
|2
|0
|-
|10.03
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|2
|1
|2
|0
|-
|15.54
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|2
|-
|12.52
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|4
|0
|0
|-
|22.17
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|2+0
|-1
|0
|3
|0
|2
|-
|19.37
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|4
|0
|3
|0
|-
|14.54
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|4
|0
|3
|-
|21.16
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|71%
|13.52
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|0
|3
|0
|2
|-
|18.27
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|+1
|0
|0
|0
|0
|-
|18.38
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|-2
|0
|3
|0
|0
|-
|14.26
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|-1
|0
|2
|3
|0
|-
|09.26
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|0%
|19.39
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+1
|0
|0
|4
|2
|-
|15.23
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+1
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|13.04
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|3
|-
|27.23
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+2
|0
|2
|0
|0
|-
|23.21
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|2
|0
|1
|0
|-
|11.59
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|0
|-
|17.25