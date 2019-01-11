Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Овечкина, дебют Зыкова, две передачи Киселевича

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 24 представителя России.

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин оформил дубль и принёс «Блю Джекетс» победу в овертайме. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 128-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на девятое место в истории НХЛ по играм с «2+» голами, превзойдя результат Яромира Ягра и Майка Босси. На счету защитника «Флориды» Богдана Киселевича две результативные передачи, показатель полезности «+2» и 4 силовых приёма за 13.57 на льду. В составе «Вегаса» дебютировал нападающий Валентин Зыков.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 26 из 27 96,3 3:1 Худобин «Даллас» 20 из 22 90,9 1:2