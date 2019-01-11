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Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Овечкина, дебют Зыкова, две передачи Киселевича

Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Овечкина, дебют Зыкова, две передачи Киселевича
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 24 представителя России.

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин оформил дубль и принёс «Блю Джекетс» победу в овертайме. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 128-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на девятое место в истории НХЛ по играм с «2+» голами, превзойдя результат Яромира Ягра и Майка Босси. На счету защитника «Флориды» Богдана Киселевича две результативные передачи, показатель полезности «+2» и 4 силовых приёма за 13.57 на льду. В составе «Вегаса» дебютировал нападающий Валентин Зыков.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»26 из 2796,33:1
Худобин«Даллас»20 из 2290,91:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»2+0+20541-20.58
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0+2002019%20.01
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+1+10220-10.03
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-12120-15.54
Ничушкин (н)«Даллас»0+0-10122-12.52
Радулов (н)«Даллас»0+000400-22.17
Панарин (н)«Коламбус»2+0-10302-19.37
А. Свечников (н)«Каролина»0+004030-14.54
Кучеров (н)«Тампа»0+100403-21.16
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00000071%13.52
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+100302-18.27
Дадонов (н)«Флорида»0+0+10000-18.38
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0-20300-14.26
Зыков (н)«Вегас»0+0-10230-09.26
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-101000%19.39
Любушкин (з)«Аризона»0+0+10042-15.23
Куликов (з)«Виннипег»0+100120-13.04
Проворов (з)«Филадельфия»0+000113-27.23
Зайцев (з)«Торонто»0+0+20200-23.21
Ожиганов (з)«Торонто»0+002010-11.59
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10120-17.25
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