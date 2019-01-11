Панарин: Торторелла ругает за длинные смены, но не ломает мою игру

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился впечатлениями от работы с главным тренером клуба Джоном Тортореллой.

«У него своеобразный стиль, но он молодец и в полном порядке, я считаю, потому что всегда держит команду в тонусе и всегда знает, когда сказать хорошие вещи, а когда плохие. Сразу видно, что это опытный тренер, поэтому только положительные эмоции, даже когда он на меня ругается. Ругается нечасто. За что ему отдельное спасибо, потому что всё равно старается меня держать в тонусе. Он всегда говорит мне, что не хочет ломать мою игру. Дескать, играй, как играл, просто где-то здесь аккуратней, где-то там аккуратней. Но очень здорово. Мне это очень нравится. И мне это помогает.

Ругает ли за длинные смены? Ругает-ругает. Но чего делать, люблю я в хоккей играть. Иногда бывает, что так попадают смены. Иногда бывает, что жмём, жмём – думаю сейчас забьём, стараюсь что-то полезное сделать. Но, в общем, мне на это, как провинившемуся, сказать особо нечего", – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.