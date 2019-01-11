Артемий Панарин стал главной звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.

Лучшим игроком дня назван нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, оформивший дубль в игре с «Нэшвилл Предаторз» (4:3 ОТ). Вторую шайбу российский форвард забросил в овертайме.

Второй звездой признан капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3 Б). Канадский форвард отличился за восемь секунд до конца третьего периода, благодаря чему «Эдмонтон» смог избежать поражения.

Замкнул тройку лучших нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).