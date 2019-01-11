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Ничушкин не забивает в НХЛ на протяжении 51 матча, Кузнецов — 17

Ничушкин не забивает в НХЛ на протяжении 51 матча, Кузнецов — 17
Хоккей / НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не сумел отличиться в матче с «Бостон Брюинз» (4:2) и довёл безголевую серию до 17 матчей.

Российский нападающий провёл на льду 20 минут 1 секунду (2.56 – в большинстве) и заработал показатель полезности «+2». На счету Кузнецова не оказалось бросков в створ ворот, в протоколе он отметился лишь двумя силовыми приёмами. Эффективность на вбрасываниях составила 19% (четыре выигранных попытки из 21).

Продолжается безголевая серия и у нападающего «Даллас Старз» Валерия Ничушкина. Для форварда «Старз» матч с «Филадельфией Флайерз» (1:2) стал 35-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 51 матча. В 35 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-5» и среднем игровом времени 12 минут 36 секунд.

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