Панарин подарил клюшку болельщику, написавшему плакат на русском языке

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 4:3.

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин подарил клюшку болельщику. Фанат написал плакат на русском языке: «Панарин, могу ли я получить вашу палку? Поклонник номер один».

Видео также можно посмотреть в «инстаграме» «Коламбуса».

Для главного тренера «Блю Джекетс» Джона Тортореллы эта победа стала 600-й за карьеру в НХЛ. Он стал первым американским тренером в истории лиги, кому покорился этот рубеж. Всего 19 специалистов добирались до отметки в 600 побед за карьеру.



Торторелла был назначен наставником «Коламбуса» 21 октября 2015 года. В сезоне-2016/17 Торторелла был признан лучшим тренером Национальной хоккейной лиги – его команда установила клубный рекорд по количеству набранных очков (108), а также выдала 16-матчевую победную серию. Специалист дважды выводил команду в плей-офф Кубка Стэнли, где его подопечные проигрывали в первых раундах.