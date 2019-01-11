Бронзовый призёр МЧМ-2019 Степан Старков помещён в список травмированных КХЛ

ХК «Сочи» на своём официальном сайте объявил о помещении двух игроков в список травмированных.

Лазарет пополнили защитник Никита Щитов и нападающий Степан Старков, получивший повреждение по ходу молодёжного чемпионата мира. Старков провёл на МЧМ-2019 7 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Щитов в 44 матчах сезона набрал 7 (3+4) очков. В то же время из списка травмированных выведен защитник Вадим Хомицкий.

В связи с травмой Старкова к ХК «Сочи» присоединился нападающий молодёжной команды — ступинского «Капитана» — Алексей Жилин. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 44 матчах в МХЛ, набрав 21 (11+10) очко при показателе полезности «+1».

На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за бронзу россияне победили швейцарцев со счётом 5:2.