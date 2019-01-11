Торторелла — о Бобровском: если что-то скрывать, то такие ситуации повторятся

Главный тренер команды «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал ситуацию с голкипером Сергеем Бобровским. Напомним, российский голкипер был отстранён от команды на игру с «Нэшвилл Предаторз» по причине «внутреннего инцидента».

«Всё началось сразу после лагеря, когда Панарин и Боб заявили, что не уверены, хотят ли они быть здесь. У нас в раздевалке это никогда не было тайной. Мы всегда честно обсуждаем всё, что касается клуба. Думаю, это лучший способ решать подобные вопросы. На протяжении сезона таких ситуаций будет много, нужно просто продолжать заниматься своим делом. Мы очень честно повели себя в такой ситуации. Думаю, это лучший способ. Если что-то скрывать, то такие ситуации повторятся снова.

600-я победа в НХЛ? Это круглое число, поэтому люди о нём говорят. Мне повезло. Мне просто повезло долгое время оставаться в игре, которую я люблю», — цитирует Тортореллу клубный журналист Брайан Хеджер и официальный сайт НХЛ.

Торторелла стал первым американским тренером в истории лиги, кому покорился этот рубеж. Всего 19 специалистов добирались до отметки в 600 побед за карьеру.



Торторелла был назначен наставником «Коламбуса» 21 октября 2015 года. В сезоне-2016/17 Торторелла был признан лучшим тренером Национальной хоккейной лиги – его команда установила клубный рекорд по количеству набранных очков (108), а также выдала 16-матчевую победную серию. Специалист дважды выводил команду в плей-офф Кубка Стэнли, где его подопечные проигрывали в первых раундах.