Бенн: если ты не Овечкин или Кучеров, то голы в НХЛ забиваются с «пятака»

Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (1:2) сказал, что его команде не удалось создать достаточно трафика перед воротами Картера Харта.

«Если ты не Овечкин, Стэмкос или Кучеров, то голы в этой лиге забиваются с «пятака». Невероятное количество шайб забрасывается непосредственно с «пятака», поэтому нам необходимо как можно чаще доставлять шайбу под ворота», — цитирует Бенна официальный сайт НХЛ.

Продолжается безголевая серия у нападающего «Далласа» Валерия Ничушкина. Для форварда «Старз» матч с «Филадельфией» стал 35-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 51 матча. В 35 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-5» и среднем игровом времени 12 минут 36 секунд.