Гавриков, Зарипов, Марченко и Шипачёв примут участие в Матче всех звёзд КХЛ

Из-за различных травм в Матче всех звёзд КХЛ 2019 года не смогут принять участие Патрик Херсли (СКА, дивизион Боброва), Миика Койвисто («Динамо» Москва, дивизион Боброва), Никита Нестеров (ЦСКА, дивизион Тарасова), Марк-Андре Граньяни («Куньлунь Ред Стар», дивизион Чернышёва), информирует официальный сайт КХЛ.

Их на звёздном шоу заменят дебютанты Матчей звёзд, олимпийские чемпионы Владислав Гавриков (СКА, дивизион Боброва) и Алексей Марченко (ЦСКА, дивизион Тарасова). Для Вадима Шипачёва («Динамо» Москва, дивизион Боброва) этот Матч звёзд станет четвёртым в карьере. Кроме этого в Матче Звезд примет участие единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, рекордсмен по матчам в отечественных чемпионатах, трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов («Ак Барс», дивизион Харламова).

Защитник «Торпедо» Денис Баранцев, выбранный КХЛ в дивизион Харламова, будет выступать за команду дивизиона Чернышёва.​