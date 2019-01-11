Тимкин: нынешнее расписание — самое жёсткое в истории КХЛ

Форвард магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин поделился мнением об игре команды.

«2019 год начался для «Магнитки» хорошо — наша победная серия состоит уже из шести матчей, нужно продолжать в том же духе. Что касается личной статистики, то за ней не слежу. Во-первых, хоккей — командный вид спорта, во-вторых, цифры давят. Если набираешь много очков, где-то есть риск расслабиться. Если же очков, наоборот, мало, то начинаешь загоняться. Оба момента — нежелательные. Цифры — не моё. Поэтому о 50-й шайбе не знал, но в любом случае мне приятно войти в магнитогорскую летопись.



В этом сезоне у нас обновлённая команда, идёт омоложение. Поэтому сентябрь и октябрь ушли на притирку, на адаптацию к требованиям тренерского штаба Йозефа Яндача. Где-то уже в ноябре команда начала раскрываться, пошли победные серии. Сейчас самое главное — не расслабляться и прогрессировать дальше. В этом сезоне у нас много молодых форвардов из системы клуба, например Дорофеев, Платонов-младший, Спиридонов, есть целая группа защитников из «Стальных Лисов».



На моей памяти нынешнее расписание — самое жёсткое в истории КХЛ. Практически все игры проводим через день, темп высочайший. Кстати, многим это нравится: лучше много играть, чем много тренироваться. Особенность нынешней КХЛ — в жёстком графике многое зависит от расписания, силы многих команд примерно равны, отсюда качельные результаты. Поверьте, сегодня в лиге все бьются, сюрприза можно ожидать от любого», — цитирует Тимкина Russia-Hockey.