The Athletic: инцидент с Бобровским мог произойти в Тампе по пути в аэропорт

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский был отстранён от матча с «Нэшвилл Предаторз» (4:3 ОТ) из-за инцидента, произошедшего в Тампе, сообщает The Athletic. По информации клубного журналиста Аарона Портцлайна, это произошло в период между серединой третьего периода матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:4) и вылетом команды из города через час после окончания матча. Бобровского заменили в той игре после четвёртой пропущенной шайбы.



«Скорее всего, инцидент произошёл на арене или в автобусе по пути в аэропорт. Незадолго до посадки игроков на чартерный рейс в Коламбус представители команды отвели Бобровского в сторону прямо на взлётной полосе, чтобы обсудить произошедшее. Всем игрокам «Коламбуса» были даны чёткие указания от руководства не обсуждать данную ситуацию с журналистами.



По данным источника, отношения между игроком и клубом стали ухудшаться два года назад из-за проблем голкипера в плей-офф. Бобровский был в ярости, когда генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен предложил пригласить спортивного психолога, чтобы помочь ему справиться с трудностями в борьбе за Кубок Стэнли», — сообщается в статье The Athletic.

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