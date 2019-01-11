Сидоренко: «Металлург» играет и даёт играть, у соперника отличное большинство

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Игра пройдёт сегодня, 11 января.

«Конечно, немного беспокоит тот факт, что у нас сейчас нет полного состава. Приходится менять сочетания. Но мы основательно готовились к этому матчу. Самое главное — уверенно начать и потом показывать свой хоккей. «Металлург» играет и даёт играть, только надо действовать организованно, дисциплинированно, не удаляться. Важно обратить внимание на оборону, стараться контролировать шайбу. «Магнитка» — мастеровитая команда, с отличной реализацией большинства.

Введём свежие силы — появится в ростере Бокун. Кроме того разобьём связку Блума и Уиркоша. Получается, останется нетронутым только пара Лисовец — Хенкель. Вместо Когалёва в третьей тройке с Ковыршиным и Сергеем Костицыным выйдет Гаврус. Думаю, он добавит скорости и движения. Литвинов с позиции 13-го форварда поднимется в четвёртое звено к Волкову и Китарову. Ну а место 13-го форварда вернётся Ване Дроздову. Также отмечу, что сегодня в воротах сыграет Карнаухов. Юнас немного подустал — дадим возможность Мише проявить себя», — цитирует Сидоренко официальный сайт минского клуба.