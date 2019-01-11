«Сибирь» — «Северсталь»: объявлены составы команд

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 января, начало игры — в 15:30 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Сибирь»:



Красиков (Тейлор);

Логинов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;

Морозов — Наумов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Лукин, Казаков — Пешехонов — Михайлов;

Климонтов — Воробей, Первушин — Романцев — Карон.

«Северсталь»:



Фурх (Коробов);

Хохлов — Кинрейд, Монахов — Якимов — Лапенков;

Лекомцев — Глазков, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Мегалинский — Хабаров, Марковин — Кодола — Петунин;

Кулда — Кудако, Бабенко — Николин — Эштон.