«Сибирь» — «Северсталь»: объявлены составы команд

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 января, начало игры — в 15:30 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Сибирь»:
Красиков (Тейлор);
Логинов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;
Морозов — Наумов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Лукин, Казаков — Пешехонов — Михайлов;
Климонтов — Воробей, Первушин — Романцев — Карон.
«Северсталь»:
Фурх (Коробов);
Хохлов — Кинрейд, Монахов — Якимов — Лапенков;
Лекомцев — Глазков, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Мегалинский — Хабаров, Марковин — Кодола — Петунин;
Кулда — Кудако, Бабенко — Николин — Эштон.