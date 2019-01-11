Илья Зубов заменит Александра Хохлачёва на Матче звёзд КХЛ—2019

Нападающий «Спартака» Илья Зубов примет участие в Матче звёзд КХЛ 2019 года, информирует официальная группа московского клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Вместо получившего травму Александра Хохлачёва Континентальная хоккейная лига направила приглашение для участия в Матче звёзд—2019 Илье Зубову», — сказано в официальном заявлении.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 28 (9+19) очков.

Ранее стало известно, что из-за различных травм в Матче всех звёзд КХЛ 2019 года не смогут принять участие Патрик Херсли (СКА, дивизион Боброва), Миика Койвисто («Динамо» Москва, дивизион Боброва), Никита Нестеров (ЦСКА, дивизион Тарасова), Марк-Андре Граньяни («Куньлунь Ред Стар», дивизион Чернышёва).