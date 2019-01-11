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Тренер «Ак Барса»: главное не удаляться, Шипачёв и Кагарлицкий могут исполнить

Тренер «Ак Барса»: главное не удаляться, Шипачёв и Кагарлицкий могут исполнить
Хоккей / КХЛ

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов перед матчем с московским «Динамо» отметил хороший настрой команды перед этой встречей и выделил игру соперника в большинстве.

«Ребята понимают, что соперник серьёзный, у нас все соперники серьёзные. Команда готовится к сегодняшней игре, и мы надеемся, что ребята сыграют очень хорошо сегодня.

Что скажу о сопернике? Наша предыдущая игра с ними была три месяца назад, естественно, они поменяли свою игру. Сейчас команда намного дисциплинированнее играет в обороне, в хорошем физическом состоянии находится. Будет хороший и интересный матч. В первую очередь это игровая дисциплина, не удаляться. У них очень хорошее большинство, где играют мастера Шипачёв, Кагарлицкий, которые могут исполнить", — цитирует Смирнова официальный сайт клуба.

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