Шикин: не хотел сидеть на лавке СКА без шанса, что дадут сыграть

Голкипер ХК «Сочи» Дмитрий Шикин объяснил, почему после победного молодёжного чемпионата мира 2011 года большую часть времени провёл в ВХЛ, а не в главной команде СКА.

«Ситуация в СКА для меня сложилась так: после МЧМ ещё три года игроки 1991 года рождения могли быть “лимитчиками” и вратари тоже. Вызов в первую команду означал только то, что ты будешь сидеть на лавке без шанса, что дадут сыграть. Я бился за игровую практику, старался больше играть и за счёт игр поддерживать физические кондиции и игровой тонус. Потому что есть примеры вратарей, которые посидели без практики в хорошей команде и потом просто растворялись. Я не хотел такого. Я всё время гнался за игровым временем, а не благами и хорошими контрактами. Важно играть. Если играешь — будешь прибавлять, и неважно, на каком уровне, МХЛ или ВХЛ. В любом случае повышаешь свой левел, на тебя обратят внимание и дадут проявить на более высоком уровне.

После возвращения с МЧМ очень важно иметь игровую практику и не затеряться, не просиживать своё драгоценное время на лавке. Тренировки в первой команде, конечно, важны для игрового прогресса. Но ты никогда не прибавишь так, как за счёт игр. Я думаю, Пётр Кочетков проявил себя и получит возможность показать себя в первой команде. Ещё раз скажу: важна игровая практика. Ни в коем случае нельзя гнаться за большими контрактами, более выгодными предложениями. Важно сосредоточиться на игровом прогрессе, на игре, которую он набрал», — цитирует Шикина «Медиакорсеть».