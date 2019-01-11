Гулявцев заменит Борщевского на посту главного тренера «Амура»

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время состоится смена главного тренера в хабаровском «Амуре». Николай Борщевский будет отправлен в отставку, а новым главным тренером станет Александр Гулявцев.

Борщевский возглавил «Амур» летом 2018 года. Под его руководством «тигры» одержали 12 побед в 46 матчах регулярного чемпионата—2018/19, набрав 31 очко. «Амур» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от восьмого места на 14 очков.

Гулявцев с 2016 по 2018 год возглавлял «Северсталь». В сезоне-2017/18 череповецкий клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА (0-4). В ноябре 2018 года руководство «Северстали» освободило Гулявцева от занимаемой должности.