«Салават» — «Сочи»: стали известны составы команд

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и ХК «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 января, начало — в 17:00 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Салават Юлаев»:
Федотов (Метсола);
Панин — Сергиенко, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;
Семёнов — Гареев, Майоров— Хохряков — Бурдасов;
Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин, Шэн.
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Йокипакка — Ю. Александров, О’Делл — Росен — Бочаров;
Воробьёв — Щитов, Полунин — Точицкий — Алтыбармакян;
Хомицкий — Рыков, Бакош — Коллинз — Мосалёв;
Д. Александров, Рахимуллин — Томилин — Акмальдинов, Жилин.