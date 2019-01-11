«Салават» — «Сочи»: стали известны составы команд

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и ХК «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 января, начало — в 17:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Салават Юлаев»:



Федотов (Метсола);

Панин — Сергиенко, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;

Семёнов — Гареев, Майоров— Хохряков — Бурдасов;

Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин, Шэн.

«Сочи»:



Барулин (Шикин);

Йокипакка — Ю. Александров, О’Делл — Росен — Бочаров;

Воробьёв — Щитов, Полунин — Точицкий — Алтыбармакян;

Хомицкий — Рыков, Бакош — Коллинз — Мосалёв;

Д. Александров, Рахимуллин — Томилин — Акмальдинов, Жилин.