Миронова: Мозякин даёт интервью раз в год, на МВЗ вижу его золотым спикером

Тренер команды дивизиона Харламова Дарья Миронова поделилась ожиданиями от участия в Матче звёзд КХЛ. Главным тренером команды назначен Зинэтула Билялетдинов.

«Это большая удача и мечта, если хотите, что именно Зинэтула Хайдярович приглашён главным тренером «харламовцев». Ещё в январе 2014 года, сидя в пресс-ложе на игре «Нью-Джерси Девилз» — «Чикаго Блэкхокс», я не могла себе представить, что у меня будет шанс поработать на Матче звёзд КХЛ с таким человеком. Билялетдинов тоже был на том матче, я стеснялась попросить комментарий, даже поздороваться. Это казалось чем-то нереальным. Кто я, а кто Билялетдинов! Так что спасибо КХЛ и «Ак Барсу» за такой подарок!

У каждого своя роль! Например, у Сергея Мозякина — золотая клюшка, интервью он даёт раз в год, так что я его вижу и золотым спикером команды, наверняка у него накопилось за год что сказать. Никита Трямкин — очень габаритный защитник, доверим ему пятак, пусть закрывает видимость вратарям. Очень сложную задачу поставим перед Виталием Кравцовым. Помимо ожидаемых голов он должен стать лицом нашего дивизиона, переманить всех поклонниц Кирилла Капризова и Владимира Ткачёва на нашу сторону. За счёт Кравцова планируем усилить систему поддержки. За музыку в раздевалке будет отвечать Стефан Да Коста. Я меломан и обожаю французский рэп! Самый задаваемый вопрос на данный момент: кто будет первым вратарём? Пусть ребята сами разыграют на спичках. В составе есть чемпион мира по футболу на болоте! Не удивляйтесь, именно Юусо Пуустинен будет вытаскивать из ям! Да и король хет-триков Найджел Доус с нами. В общем, собрались талантливые ребята», — цитирует Миронову официальный сайт КХЛ.