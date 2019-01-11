«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив «Северстали»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» на домашнем льду уступила «Северстали». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Андрея Разина.

К девятой минуте первого периода Владислав Кодола и Егор Бабенко сделали счёт 2:0 в пользу «Северстали». На 12-й минуте Александр Логинов сократил разрыв до минимума. Второй период также остался за череповецким клубом. В составе «Северстали» отличились Вадим Кудако и Картер Эштон, на что новосибирская команда ответила только шайбой Владимира Первушина. В заключительной трети защитник «Сибири» Константин Климонтов впервые отличился в составе нового клуба, а спустя полторы минуты Дмитрий Саюстов восстановил равновесие. Однако перевести игру в овертайм «Сибири» не удалось — Игорь Гераськин принёс победу гостям, забросив шайбу за три минуты до конца третьего периода.

«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, в свою очередь «Северсталь» продлила победную серию до трёх игр.