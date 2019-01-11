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«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив «Северстали»

«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив «Северстали»
Хоккей / КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» на домашнем льду уступила «Северстали». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Андрея Разина.

К девятой минуте первого периода Владислав Кодола и Егор Бабенко сделали счёт 2:0 в пользу «Северстали». На 12-й минуте Александр Логинов сократил разрыв до минимума. Второй период также остался за череповецким клубом. В составе «Северстали» отличились Вадим Кудако и Картер Эштон, на что новосибирская команда ответила только шайбой Владимира Первушина. В заключительной трети защитник «Сибири» Константин Климонтов впервые отличился в составе нового клуба, а спустя полторы минуты Дмитрий Саюстов восстановил равновесие. Однако перевести игру в овертайм «Сибири» не удалось — Игорь Гераськин принёс победу гостям, забросив шайбу за три минуты до конца третьего периода.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
4:5
1:2, 1:2, 2:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Кодола (Петунин, Марковин) – 06:32 (5x5), 0:2 – Бабенко (Кудако, Эштон) – 08:55 (5x5), 1:2 – Логинов (Принс, Пельтола) – 11:33 (5x4), 1:3 – Кудако (Бабенко) – 24:03 (5x5), 2:3 – Первушин (Романцев) – 27:44 (4x5), 2:4 – Эштон (Кинрейд) – 34:20 (5x5), 3:4 – Климонтов (Миловзоров, Саюстов) – 54:56 (5x5), 4:4 – Саюстов – 56:22 (5x5), 4:5 – Гераськин (Трубачёв, Вовченко) – 57:16 (5x5)

«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, в свою очередь «Северсталь» продлила победную серию до трёх игр.

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