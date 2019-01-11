Известный нападающий Рик Нэш принял решение завершить карьеру. Об этом сообщил представитель хоккеиста Джо Ресник. Причиной решения канадского форварда стали неразрешимые проблемы с последствиями сотрясения мозга, которое было диагностировано игроку в марте.



Нэш провёл 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета команд «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Всего в НХЛ канадский нападающий провёл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.



За карьеру 34-летний Нэш дважды выигрывал золотые медали Олимпиады, выиграв турниры 2010 и 2014 годов. Один раз хоккеист становился чемпионом мира, а также выигрывал награду «Морис Ришар Трофи» – приз лучшему снайперу сезона НХЛ.

Кит, Спецца и ещё 6 звёздных игроков НХЛ, проваливших сезон Контракты огромные, а отдачи почти никакой. Разве это нормально?