«Ак Барс» — «Динамо» М: в первом звене гостей сыграет Микс Индрашис

Стали известны составы команд на матч «Ак Барса» и московского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, информируют официальный сайт КХЛ. Встреча состоится сегодня, 11 января, начало игры — в 19:30 мск.

В первом звене гостей сыграет Микс Индрашис, которые заменил травмированного Даниила Тарасова.

«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Педан — Манухов, Зарипов — Основин — Галиев;

Постма — Лямкин, Азеведу — Секач — Ткачёв;

Марков — Яруллин, Лукоянов — Попов — Глухов;

Михеев — Свитов — Клинкхаммер, Кара.

«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Меньшиков — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;

Зайцев — Миронов, Моисеев — Мозер — Кулёмин;

Прибыльский — Пепеляев, Карлин — Закриссон — Раисов.