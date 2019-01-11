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«Ак Барс» — «Динамо» М: в первом звене гостей сыграет Микс Индрашис

«Ак Барс» — «Динамо» М: в первом звене гостей сыграет Микс Индрашис
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы команд на матч «Ак Барса» и московского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, информируют официальный сайт КХЛ. Встреча состоится сегодня, 11 января, начало игры — в 19:30 мск.

В первом звене гостей сыграет Микс Индрашис, которые заменил травмированного Даниила Тарасова.

«Ак Барс»:

Подъяпольский (Шарыченков);
Педан — Манухов, Зарипов — Основин — Галиев;
Постма — Лямкин, Азеведу — Секач — Ткачёв;
Марков — Яруллин, Лукоянов — Попов — Глухов;
Михеев — Свитов — Клинкхаммер, Кара.

«Динамо» (Москва):

Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Меньшиков — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Зайцев — Миронов, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Прибыльский — Пепеляев, Карлин — Закриссон — Раисов.

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