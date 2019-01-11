Андриевский: очень стыдно за первую половину игры «Сибири», об отставке не думал

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Северстали» (4:5).



«Мне очень стыдно за первую половину игры. Я беру на себя вину за поражение, потому что я готовил команду и я что-то сделал не так. Мы играли только в третьем периоде. Соперник победил заслуженно. Возникала ли мысль подать в отставку? Нет.



Шашков не играл, потому что решили дать ему отдохнуть. Перелёт, акклиматизация. Если честно, и Илье Морозову надо было дать отдохнуть. Но если в нападении есть кому играть, то в обороне у нас сломался Демидов. В следующей игре вы Шашкова в составе увидите.



После Нового года что-то непонятное с командой творится. Что касается челленджа, то мы поговорили с игроками и рискнули. Ситуация была 50 на 50. Повторюсь, вину за поражение беру на себя.



У Брюле есть травма, он проходил курс лечения. Думали его поставить сегодня в состав, но дали ещё потренироваться. Надеюсь, если ничего не случится, мы его увидим в следующей игре», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив «Северстали»