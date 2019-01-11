«Магнитка» обыграла минское «Динамо» и одержала седьмую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» нанёс поражение минскому «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, проходивший в Магнитогорске, завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Гости открыли счёт в начале матча, но уже через минуту паритет восстановил Николай Кулёмин. Во втором периоде форвард «Магнитки» оформил дубль. До заключительного перерыва минчане забросили ещё две шайбы и вышли вперёд, но в третьей двадцатиминутке «Металлург» дважды поразил ворота соперника. Победная шайба — на счету Ииро Пакаринена.

«Магнитка» одержала в КХЛ седьмую победу подряд. Клуб из Магнитогорска занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков. Минское «Динамо» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.