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«Магнитка» обыграла минское «Динамо» и одержала седьмую победу подряд

«Магнитка» обыграла минское «Динамо» и одержала седьмую победу подряд
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» нанёс поражение минскому «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, проходивший в Магнитогорске, завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Гости открыли счёт в начале матча, но уже через минуту паритет восстановил Николай Кулёмин. Во втором периоде форвард «Магнитки» оформил дубль. До заключительного перерыва минчане забросили ещё две шайбы и вышли вперёд, но в третьей двадцатиминутке «Металлург» дважды поразил ворота соперника. Победная шайба — на счету Ииро Пакаринена.

«Магнитка» одержала в КХЛ седьмую победу подряд. Клуб из Магнитогорска занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков. Минское «Динамо» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4:3
1:1, 1:2, 2:0
Динамо Мн
Минск
0:1 – Лисовец (Степанов) – 02:24 (5x5), 1:1 – Кулёмин (Мозякин, Эллисон) – 03:14 (5x5), 2:1 – Кулёмин – 21:12 (5x4), 2:2 – Костицын (Степанов) – 38:32 (5x5), 2:3 – Бут (Пулккинен) – 39:51 (5x5), 3:3 – Булирж (Любимов, Чибисов) – 48:26 (5x5), 4:3 – Пакаринен (Антипин, Расмуссен) – 58:15 (5x5)
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