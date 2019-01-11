«Арену-Омск» в ходе реконструкции разберут почти до фундамента

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о предстоящей реконструкции «Арены Омск», которая находится в аварийном состоянии. По словам Сушинского, здание придётся разобрать почти до фундамента, чтобы реконструировать.

«Создана рабочая группа, которая занимается проектированием, выбраны две проектные компании. Сейчас идёт выбор застройщика, который будет делать большую реконструкцию «Арены», плотную. Поэтому работа идёт, кипит», — приводит слова Сушинского BK55.ru.

Президент омского клуба затруднился назвать точные сроки реконструкции. Из-за проблем с ареной в Омске, находящейся в непригодном состоянии, «Авангард» проводит домашние матчи в Балашихе в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета будут выделены средства на реконструкцию «Арены Омск».