Сикора: хочу поблагодарить хоккеистов «Сочи» за самоотдачу

Тренер ХК «Сочи» Вацлав Сикора прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:5 ОТ).

«Салават Юлаев» очень хорошо начал игру, было много моментов забросить шайбу, и они ими воспользовались. Но при этом хотел бы отметить наших игроков, потому что они не бросили играть, даже когда счёт стал 0:3. Начиная со второго периода мы стали играть гораздо лучше и в третьем продолжили так же. Несмотря на то что хозяева реализовали большинство, мы смогли сравнять счёт. В овертайме нарушили правила, и «Салават» победил. Тем не менее хочу поблагодарить своих игроков за самоотдачу и за эту игру.

Доволен ли я игрой вратаря (Константина Барулина. — Прим. «Чемпионата»)? Нужно понимать, что это была его первая игра после травмы. Мы играли против очень сильной команды, и в целом, я считаю, что он сыграл на своём уровне», — приводит слова Сикоры пресс-служба «Салавата Юлаева».