Цулыгин: два периода «Салават Юлаев» контролировал игру

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над ХК «Сочи» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня начали очень здорово. Два периода мы контролировали игру, вели её и уверенно себя чувствовали. К сожалению, в третьем периоде, скорее всего, из-за того что играли вторую игру подряд и пятую за восемь дней, где-то не хватило сил. В концовке, когда соперник сравнял счёт и закрыл нас в зоне, выручил вратарь, молодец, а ребята пластались-старались и смогли вырвать победу в овертайме.

Почему не было Ларсена? Из-за того что игры идут подряд и до этого он болел. Вышел на прошлый матч, отыграл, и второй день подряд он бы физически не смог играть. Поэтому дали ему отдохнуть, восстановиться, чтобы он готовился к следующим играм», — приводит слова Цулыгина пресс-служба уфимского клуба.