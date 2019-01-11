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«Торпедо» одержало волевую победу над «Автомобилистом»

«Торпедо» одержало волевую победу над «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» нанесло поражение «Автомобилисту» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч, проходивший в Нижнем Новгороде, завершился со счётом 3:2.

Гости вышли вперёд в начале встречи, шайбу забросил Илья Крикунов. «Торпедо» сравняло счёт в начале третьего периода, а во время последней десятиминутки в составе хозяев отличились также Артём Аляев и Денис Паршин. «Автомобилист» за две секунды до конца матча сократил отставание в счёте, дубль оформил Крикунов.

После этой победы «Торпедо» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. «Автомобилист» с 75 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3:2
0:1, 0:0, 3:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Крикунов (Кучерявенко, Казионов) – 03:09 (5x5), 1:1 – Кэлоф (Хольм) – 45:02 (5x5), 2:1 – Аляев (Ильин) – 54:09 (5x5), 3:1 – Паршин (Галузин, Жафяров) – 58:34 (5x5), 3:2 – Крикунов (Лямин) – 59:58 (5x5)
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