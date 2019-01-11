«Торпедо» одержало волевую победу над «Автомобилистом»

«Торпедо» нанесло поражение «Автомобилисту» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч, проходивший в Нижнем Новгороде, завершился со счётом 3:2.

Гости вышли вперёд в начале встречи, шайбу забросил Илья Крикунов. «Торпедо» сравняло счёт в начале третьего периода, а во время последней десятиминутки в составе хозяев отличились также Артём Аляев и Денис Паршин. «Автомобилист» за две секунды до конца матча сократил отставание в счёте, дубль оформил Крикунов.

После этой победы «Торпедо» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. «Автомобилист» с 75 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.