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ЦСКА забросил шесть шайб «Трактору», у Окулова и Скотта — по дублю

ЦСКА забросил шесть шайб «Трактору», у Окулова и Скотта — по дублю
Хоккей / КХЛ

Хоккеисты ЦСКА разгромили «Трактор» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, проходивший в Москве, завершился со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Москвичи забросили по две шайбы в каждом из периодов. По дублю оформили Константин Окулов и Грег Скотт, ещё по шайбе забросили Андрей Светлаков и Кирилл Капризов.

ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Москвичи в 47 матчах набрали 80 очков. «Трактор» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков.

Следующим соперником ЦСКА станет минское «Динамо», матч состоится 13 января. «Трактор» 13 января сыграет с рижским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
6:0
2:0, 2:0, 2:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Окулов (Попов, Марченко) – 01:54 (5x5), 2:0 – Капризов (Науменков, Сорокин) – 02:59 (5x5), 3:0 – Окулов (Попов, Шалунов) – 35:14 (5x5), 4:0 – Светлаков (Телегин) – 37:00 (5x5), 5:0 – Скотт (Науменков, Мамин) – 41:12 (5x5), 6:0 – Скотт (Окулов, Вей) – 43:43 (5x4)
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