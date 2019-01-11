ЦСКА забросил шесть шайб «Трактору», у Окулова и Скотта — по дублю

Хоккеисты ЦСКА разгромили «Трактор» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, проходивший в Москве, завершился со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Москвичи забросили по две шайбы в каждом из периодов. По дублю оформили Константин Окулов и Грег Скотт, ещё по шайбе забросили Андрей Светлаков и Кирилл Капризов.

ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Москвичи в 47 матчах набрали 80 очков. «Трактор» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков.

Следующим соперником ЦСКА станет минское «Динамо», матч состоится 13 января. «Трактор» 13 января сыграет с рижским «Динамо».