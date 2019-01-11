Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Сельта». 11 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Московское «Динамо» одержало гостевую победу над «Ак Барсом»

Московское «Динамо» одержало гостевую победу над «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч, проходивший в Казани, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Динамо» в первом периоде забросило три безответные шайбы в ворота соперника. В составе москвичей отличились Владимир Брюквин и Вадим Шипачёв. Брюквин оформил дубль.

«Ак Барс» отыграл две шайбы в третьем периоде стараниями Артёма Лукоянова и Станислава Галиева. В концовке казанцы заменили вратаря на полевого игрока, но не смогли перевести игру в овертайм.

После этой победы «Динамо» набрало 56 очков и вышло на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 70 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
2:3
0:2, 0:1, 2:0
Динамо М
Москва
0:1 – Брюквин (Макаров) – 01:29 (5x5), 0:2 – Шипачёв (Индрашис, Волков) – 07:55 (5x5), 0:3 – Брюквин (Шипачёв, Индрашис) – 27:03 (5x4), 1:3 – Лукоянов (Основин, Зарипов) – 43:54 (6x5), 2:3 – Галиев – 57:07 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент