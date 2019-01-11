Московское «Динамо» одержало гостевую победу над «Ак Барсом»

Московское «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч, проходивший в Казани, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Динамо» в первом периоде забросило три безответные шайбы в ворота соперника. В составе москвичей отличились Владимир Брюквин и Вадим Шипачёв. Брюквин оформил дубль.

«Ак Барс» отыграл две шайбы в третьем периоде стараниями Артёма Лукоянова и Станислава Галиева. В концовке казанцы заменили вратаря на полевого игрока, но не смогли перевести игру в овертайм.

После этой победы «Динамо» набрало 56 очков и вышло на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 70 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.