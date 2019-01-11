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Шэн не сыграл за «Салават» в матче с «Сочи», хотя был в заявке

Шэн не сыграл за «Салават» в матче с «Сочи», хотя был в заявке
Хоккей / КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн не принял участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ХК «Сочи» (5:4 ОТ), несмотря на то что вошёл в заявку уфимцев.

Шэн недавно вернулся с молодёжного чемпионата мира по хоккею, где сборная России выиграла бронзовые медали. Примечательно, что в предыдущем матче уфимцев Шэн получил лишь 2 минуты 27 секунд игрового времени. 10 января «Салават Юлаев» переиграл на домашней арене рижское «Динамо» со счётом 3:2 (ОТ). 19-летний Шэн выходил со скамейки только во втором периоде и провёл на льду три игровые смены.

«Салават Юлаев» после победы над ХК «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 60 набранными очками.

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