Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Сельта». 11 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Витязь» нанёс поражение «Словану» в Братиславе

«Витязь» нанёс поражение «Словану» в Братиславе
Хоккей / КХЛ

Хоккеисты «Витязя» одержали гостевую победу над «Слованом». Матч, проходивший в Братиславе, завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Подмосковный клуб забросил все три шайбы ещё в первом периоде. Дубль в составе гостей оформил Александр Сёмин, ещё одну результативную атаку «Витязя» завершил Илья Шинкевец. «Слован» сумел забросить одну шайбу в середине третьего периода, отличился Кайл Чипчура.

«Витязь» после этой победы набрал 50 очков. Подмосковный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Слован» с 27 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции. Следующим соперником «Слована» станет «Автомобилист». «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет в гостях со СКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 20:30 МСК
Слован
Братислава
1:3
0:3, 1:0, 0:0
Витязь
Московская область
0:1 – Сёмин – 01:00 (5x5), 0:2 – Сёмин (Аалтонен, Ржепик) – 06:44 (5x5), 0:3 – Шинкевич (Швец-Роговой, Кокарев) – 13:27 (5x5), 1:3 – Чипчура (Ро, Серсен) – 30:07 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент