«Витязь» нанёс поражение «Словану» в Братиславе

Хоккеисты «Витязя» одержали гостевую победу над «Слованом». Матч, проходивший в Братиславе, завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Подмосковный клуб забросил все три шайбы ещё в первом периоде. Дубль в составе гостей оформил Александр Сёмин, ещё одну результативную атаку «Витязя» завершил Илья Шинкевец. «Слован» сумел забросить одну шайбу в середине третьего периода, отличился Кайл Чипчура.

«Витязь» после этой победы набрал 50 очков. Подмосковный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Слован» с 27 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции. Следующим соперником «Слована» станет «Автомобилист». «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет в гостях со СКА.