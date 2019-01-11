Подъяпольский: у меня проблемы с выходом из ворот? Нет, всё нормально

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский прокомментировал поражение казанцев от московского «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Не устал ли играть? Мне наоборот нравится играть, выходить каждый матч.

Вся игра складывалась не в нашу пользу, с самого начала. В третьем периоде начали неплохо играть, но не хватило.

Первые две шайбы были не то что неожиданными, неприятно, что подставляли их, тяжело что-то сделать. Не получалось, нельзя давать так подставлять. Невезение что ли какое-то.

У меня проблемы с выходами из ворот? Не знаю, не замечал этого. Проблем с выходами из ворот у меня нет, всё нормально. Вроде не ошибаюсь», – приводит слова Подъяпольского «БИЗНЕС Online».