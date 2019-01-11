Крикунов: хорошо, что у нас Ерёменко на последнем рубеже защищался, додержались

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу москвичей над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч, проходивший в Казани, завершился победой гостей со счётом 3:2.

«Мы в начале игры использовали удаление соперника, наше первое звено забило. Потом мы держались, но после того как «Ак Барс» прибавил в третьем периоде, было очень сложно. Хорошо, что у нас Александр Ерёменко на последнем рубеже защищался, но всё равно мы два гола пропустили. В конце перешли и на три, и на два звена, но хорошо, что додержались. Ребята сражались, делали всё, что могли. Но с такой командой, как «Ак Барс», сложно играть. Но молодцы, что выстояли. Благодарен ребятам, особенно вратарю.

Побеждать везде приятно, нам сейчас каждое очко необходимо. У нас же не 70 с лишним очков, как у «Ак Барса», а всего 56, а сзади динамовцы Риги поджимают восьмёрку. Поэтому каждое очко важно», — приводит слова Крикунова пресс-служба «Ак Барса».