Билялетдинов: быстрые шайбы «Динамо» стали как холодный душ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение казанцев от московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счётом 2:3.

«Мы знали, что «Динамо» сейчас на ходу, чего не скажешь о нас. Но эти быстрые шайбы, которые были пропущены, стали как холодный душ. Потом приходили в себя, во втором периоде. Хотя смотрелось не очень всё внятно, появилось хоть какое-то движение. Третий период был достаточно неплохой, тем не менее его не хватило, чтобы выиграть сегодняшний матч.

Что с Гариповым? Пока он нездоров. С чем связана неудачная игра Постмы? Мы сами думаем об этом, гадаем. Пока не можем прийти к решению. Понимаю, что он старается, пытается, но не получается», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.