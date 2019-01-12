Немировски: в «Торпедо» все понимали важность игры с «Автомобилистом»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Все понимали важность этой игры для нас. Много работали, вышли с хорошим настроем. С первых минут играли хорошо, создавали моменты. Пропустили гол в контратаке, который немного сломал игру в первом периоде. Во втором вернули её в нужное русло, хорошо действовали, создали много моментов, но их вратарь играл очень здорово. Тяжело было забивать, и хорошо, что мы в конце концов сделали это в третьем периоде. Это был большой шаг в данном матче. Забили три гола и довели игру до победы!» — приводит слова Немировски пресс-служба «Торпедо».

После этой победы «Торпедо» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. «Автомобилист» с 75 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.