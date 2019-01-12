Никитин: ЦСКА три игры мучился в нападении, а в матче с «Трактором» прорвало

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч, проходивший в Москве, завершился со счётом 6:0 в пользу хозяев.

«Три игры мы мучились в нападении. У ребят накопилось, прорвало. Хорошие голы мы забили. Играли перед воротами хорошо и двигались, и открывались хорошо. Поэтому и результат здесь, я думаю, закономерен. Второй период, там начало. За счёт потерь соперник имел моменты, потом скорректировали. Ребята откликнулись, доводили игру до конца. А так готовимся к следующей игре, спасибо», — приводит слова Никита пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Москвичи в 47 матчах набрали 80 очков. «Трактор» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков.

Следующим соперником ЦСКА станет минское «Динамо», матч состоится 13 января. «Трактор» 13 января сыграет с рижским «Динамо».