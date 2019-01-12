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«Каролина» одержала 6-ю победу в 7 матчах, обыграв «Баффало»

«Каролина» одержала 6-ю победу в 7 матчах, обыграв «Баффало»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3.

Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Майкл Фералнд, но за 22 секунды до первого перерыва Джефф Скиннер поразил ворота бывшей команды. Во втором игровом отрезке «ураганы» провели три результативные атаки – дубль оформил Себастьян Ахо, ещё один гол на счету Джастина Уильямса. «Клинки» ответили лишь точным ударом Джейсона Поменвиля. Кайл Окпосо сократил разрыв до минимума в третьем периоде.

На счету Андрея Свечникова 2 минуты штрафа, бросок в створ, 5 силовых приёмов и блок-шот за 12.33 на льду.

«Каролина» одержала шестую победу в семи последних матчах. У «Баффало» два поражения в трёх встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2019, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
4:3
1:1, 3:1, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Ферланд (Терявяйнен, Славин) – 10:25 (5x5), 1:1 – Скиннер (Далин, Райнхарт) – 19:39 (5x4), 2:1 – Уильямс (ван Римсдайк) – 24:30 (5x5), 2:2 – Поменвиль (Родригес, Далин) – 25:00 (5x5), 3:2 – Ахо (Ферланд) – 25:42 (5x5), 4:2 – Ахо (Ферланд, Терявяйнен) – 32:27 (5x5), 4:3 – Окпосо (Гиргенсонс, Сканделла) – 56:48 (5x5)
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