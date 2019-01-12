«Каролина» одержала 6-ю победу в 7 матчах, обыграв «Баффало»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3.

Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Майкл Фералнд, но за 22 секунды до первого перерыва Джефф Скиннер поразил ворота бывшей команды. Во втором игровом отрезке «ураганы» провели три результативные атаки – дубль оформил Себастьян Ахо, ещё один гол на счету Джастина Уильямса. «Клинки» ответили лишь точным ударом Джейсона Поменвиля. Кайл Окпосо сократил разрыв до минимума в третьем периоде.

На счету Андрея Свечникова 2 минуты штрафа, бросок в створ, 5 силовых приёмов и блок-шот за 12.33 на льду.

«Каролина» одержала шестую победу в семи последних матчах. У «Баффало» два поражения в трёх встречах.