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Три очка Коннора помогли «Виннипегу» победить «Детройт»

Три очка Коннора помогли «Виннипегу» победить «Детройт»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» — 4:2.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий канадского клуба Кайл Коннор, набравший 3 очка (1+2). Также заброшенными шайбами в составе «Виннипега» отметились Брэндон Танев, Блэйк Уилер и Брайан Литтл. В составе «Детройта» отличились Люк Гленденинг (в меньшинстве) и Деннис Холовски.

На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова 2 минуты штрафа, 4 силовых приёма и 4 заблокированных броска за 20 минут и 2 секунды, проведённых на льду (2.17 – в меньшинстве).

«Виннипег» одержал третью победу в четырёх матчах и с 56 очками закрепился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Детройта» девять поражений в 10 встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2019, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4:2
2:0, 1:1, 1:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Танев (Лаури, Перро) – 00:13 (5x5), 2:0 – Уилер (Коннор, Шайфли) – 19:58 (5x5), 3:0 – Литтл (Коннор) – 24:51 (4x4), 3:1 – Гленденинг (Гронек, Хельм) – 30:02 (4x5), 3:2 – Холовски (Кронвалль, Нильсен) – 46:50 (5x4), 4:2 – Коннор (Уилер, Труба) – 59:00 (en)
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