«Анахайм» — «Питтсбург»: Малкин забросил 14-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Питтсбург Пингвинз». После второго периода счёт 4:3 в пользу «уток», хотя после первого периода они вели 3:0.

Первую шайбу «Питтсбурга» забросил российский нападающий Евгений Малкин, ассистентами выступили Фил Кессел и Крис Летанг. Также Малкин отметился результативной передачей во второй голевой комбинации, которую завершил Джейк Гюнцель.

Видео гола Малкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Евгений продлил результативную серию до пяти матчей, в которых он набрал семь очков (2+5). В 44 встречах на его счету 47 баллов (14+33).

Ранее Малкин перечислил на официальный счёт «Кредит Урал Банка», предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим при взрыве бытового газа в жилом доме Магнитогорска, четыре млн рублей.