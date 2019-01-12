Гол Дадонова не спас «Флориду» от поражения в матче с «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде уступил «Калгари Флэймз» — 3:4.

К 22-й минуте «пантеры» вели со счётом 2:0 – отличились Майк Хоффман и Джонатан Юбердо. Затем хозяева забили по два гола во втором и третьем периодах. Заброшенными шайбами отметились Михаэль Фролик, Марк Джордано, Мэттью Ткачук и Шон Монахан. Евгений Дадонов за 20 секунд до истечения основного времени смог лишь сократить разрыв.

Посмотреть видео 18-го в сезоне гола Дадонова можно в «твиттере» The Rat Trick‏.

Также на счету Евгения 2 броска в створ и 2 блок-шота за 19.51 на льду (2.20 – в большинстве). У Богдана Киселевича показатель полезности «-1», бросок, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 15.23.