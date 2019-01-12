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Гол Дадонова не спас «Флориду» от поражения в матче с «Калгари»

Гол Дадонова не спас «Флориду» от поражения в матче с «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде уступил «Калгари Флэймз» — 3:4.

К 22-й минуте «пантеры» вели со счётом 2:0 – отличились Майк Хоффман и Джонатан Юбердо. Затем хозяева забили по два гола во втором и третьем периодах. Заброшенными шайбами отметились Михаэль Фролик, Марк Джордано, Мэттью Ткачук и Шон Монахан. Евгений Дадонов за 20 секунд до истечения основного времени смог лишь сократить разрыв.

Посмотреть видео 18-го в сезоне гола Дадонова можно в «твиттере» The Rat Trick‏.

Также на счету Евгения 2 броска в створ и 2 блок-шота за 19.51 на льду (2.20 – в большинстве). У Богдана Киселевича показатель полезности «-1», бросок, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 15.23.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2019, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
4:3
0:1, 2:1, 2:1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Хоффман – 06:18 (5x5), 0:2 – Юбердо (Яндл, Луонго) – 20:20 (5x4), 1:2 – Фролик (Баклунд, Чюлингтон) – 30:14 (5x5), 2:2 – Джордано (Фролик, Хэмоник) – 35:10 (5x5), 3:2 – Ткачук (Фролик) – 48:29 (5x5), 4:2 – Монахан (Годро, Линдхольм) – 58:33 (en), 4:3 – Дадонов (Ватрано, Барков) – 59:40 (6x5)
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