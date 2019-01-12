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«Амур» подтвердил назначение Гулявцева, Борщевский стал вице-президентом

«Амур» подтвердил назначение Гулявцева, Борщевский стал вице-президентом
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» на своём официальном сайте подтвердил назначение Александра Гулявцева главным тренером клуба. Ранее об этом сообщил «Чемпионат». Экс-тренер «тигров» Николай Борщевский стал вице-президентом клуба.

Борщевский возглавил «Амур» летом 2018 года. Под его руководством «тигры» одержали 12 побед в 46 матчах регулярного чемпионата—2018/19, набрав 31 очко. «Амур» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от восьмого места на 14 очков.

Гулявцев с 2016 по 2018 год возглавлял «Северсталь». В сезоне-2017/18 череповецкий клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА (0-4). В ноябре 2018 года руководство «Северстали» освободило Гулявцева от занимаемой должности.

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