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Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Анахайм»

Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с «Питтсбург Пингвинз», встреча завершилась со счётом 4:7. Для «Анахайма» поражение стало 10-м подряд.

К 13-й минуте команда хозяев лидировала в три шайбы, точными бросками отметились Ондржей Каше, Брэндон Монтур и и Даниэль Спронг. Во втором периоде трижды забил уже «Питтсбург» усилиями Евгения Малкина и оформившего дубль Джейка Гюнцеля, «Анахайм» сумел ответить только голом Якоба Сильверберга. В третьем периоде гости вырвали победу благодаря заброшенной шайбе Кессела, дублю Таннера Пирсона и голу Гюнцеля, сделавшего хет-трик.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин записал в актив гол и три результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2019, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
4:7
3:0, 1:3, 0:4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Ритчи (Каше, Хенрик) – 01:27 (5x5), 2:0 – Гецлаф (Кольяно) – 07:41 (5x5), 3:0 – Спронг (Ракелль, Гецлаф) – 12:23 (5x5), 3:1 – Малкин (Кессел, Летанг) – 20:59 (5x5), 3:2 – Гюнцель (Дюмулен) – 24:54 (5x5), 3:3 – Гюнцель (Кессел, Малкин) – 31:24 (5x4), 4:3 – Сильверберг (Хенрик) – 34:39 (4x5), 4:4 – Пирсон (Малкин, Симон) – 49:33 (5x5), 4:5 – Кессел – 50:21 (5x5), 4:6 – Пирсон (Малкин, Петтерссон) – 56:35 (5x5), 4:7 – Гюнцель (Кросби) – 59:02 (en)

Посмотреть видео гола Малкина также можно на официальном сайте НХЛ.

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