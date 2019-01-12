Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Анахайм»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с «Питтсбург Пингвинз», встреча завершилась со счётом 4:7. Для «Анахайма» поражение стало 10-м подряд.



К 13-й минуте команда хозяев лидировала в три шайбы, точными бросками отметились Ондржей Каше, Брэндон Монтур и и Даниэль Спронг. Во втором периоде трижды забил уже «Питтсбург» усилиями Евгения Малкина и оформившего дубль Джейка Гюнцеля, «Анахайм» сумел ответить только голом Якоба Сильверберга. В третьем периоде гости вырвали победу благодаря заброшенной шайбе Кессела, дублю Таннера Пирсона и голу Гюнцеля, сделавшего хет-трик.



Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин записал в актив гол и три результативные передачи.

Посмотреть видео гола Малкина также можно на официальном сайте НХЛ.