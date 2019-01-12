АХЛ: Гурьянов оформил дубль за «Техас», в активе форварда 31 очко в 27 играх

Нападающий клуб АХЛ «Техас Старз» Денис Гурьянов стал первой звездой встречи регулярного чемпионата с «Рокфордом» (4:3 ОТ). Российский форвард отметился двумя заброшенными шайбами. Всего в 27 матчах текущего сезона Американской хоккейной лиги Гурьянов записал в актив 31 (11+20) балл. Напомним, россиянин был приглашён на Матч звёзд АХЛ.



Гурьянов лишь недавно вернулся в АХЛ из основной команды «Даллас Старз» в НХЛ. Нападающий в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 11 матчах, сумев записать на свой счёт 3 (1+2) балла при показателе полезности «0» и нуле минут штрафного времени.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19