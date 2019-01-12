Итоги дня в НХЛ для россиян: результативная серия Малкина, гол Дадонова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно четыре встречи. В матчах приняли участие четыре российских хоккеиста. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился 4 (1+3) баллами и продлил результативную серию до пяти игр, гол форварда «Флориды Пантерз» Евгения Дадонова не спас команду от поражения в игре с «Калгари Флэймз», нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников остался без очков.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Время А. Свечников (н)



Куликов (з)



Малкин (н)



Дадонов (н) «Каролина»



«Виннипег»



«Питтсбург»



«Флорида» 0



0



1+3



1+0 0



+2



+1



0 2



0



0



0 1



0



4



2 5



4



0



0 12,33



20,02



15,03



19,51