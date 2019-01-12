Итоги дня в НХЛ для россиян: результативная серия Малкина, гол Дадонова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно четыре встречи. В матчах приняли участие четыре российских хоккеиста. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился 4 (1+3) баллами и продлил результативную серию до пяти игр, гол форварда «Флориды Пантерз» Евгения Дадонова не спас команду от поражения в игре с «Калгари Флэймз», нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников остался без очков.
Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|А. Свечников (н)
Куликов (з)
Малкин (н)
Дадонов (н)
|«Каролина»
«Виннипег»
«Питтсбург»
«Флорида»
|0
0
1+3
1+0
|0
+2
+1
0
|2
0
0
0
|1
0
4
2
|5
4
0
0
|12,33
20,02
15,03
19,51