Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Итоги дня в НХЛ для россиян: результативная серия Малкина, гол Дадонова

Итоги дня в НХЛ для россиян: результативная серия Малкина, гол Дадонова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно четыре встречи. В матчах приняли участие четыре российских хоккеиста. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился 4 (1+3) баллами и продлил результативную серию до пяти игр, гол форварда «Флориды Пантерз» Евгения Дадонова не спас команду от поражения в игре с «Калгари Флэймз», нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников остался без очков.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыВремя
А. Свечников (н)

Куликов (з)

Малкин (н)

Дадонов (н)		«Каролина»

«Виннипег»

«Питтсбург»

«Флорида»		0

0

1+3

1+0		0

+2

+1

0		2

0

0

0		1

0

4

2		5

4

0

0		12,33

20,02

15,03

19,51
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент