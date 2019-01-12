Маклеллан: «Вашингтон» может совершить обмен в атакующей линии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о селекционных планах команды.



«Всё очень напоминает прошлый год. Возможно, сейчас стало меньше спадов у отдельных игроков, а так, мы в похожей ситуации. Конкурируют восемь или девять хороших команд. Посмотрим, чем это закончится.



Не считаю, что у нас есть явные проблемы, которые мы должны обязательно решить. Обычно нам была нужна помощь в линии обороны. Раньше мы стремились сделать её глубже. Сейчас я доволен нашим составом. Главное, чтобы не было травм. В линии атаки у нас тоже все в порядке. У тренеров неплохой выбор. Есть только один вариант, который может нас заинтересовать, — обмен „зарплата на зарплату“, игрок на игрока в нападении», — цитирует функционера официальный сайт лиги.



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