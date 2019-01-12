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«Чикаго» обменял Рууту в «Тампа-Бэй», «Филадельфия» отдала «Аризоне» Уила

«Чикаго» обменял Рууту в «Тампа-Бэй», «Филадельфия» отдала «Аризоне» Уила
Хоккей / НХЛ

Клубы НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменялись защитниками.

Состав «молний» пополнил 28-летний Ян Руута, в нынешнем сезоне набравший 6 (2+4) очков в 23 матчах НХЛ при полезности «0» и 12 минутах штрафного времени. В стан «Чикаго» отправился 24-летний Слейтер Куку, в девяти играх регулярного чемпионата НХЛ отметившийся одной заброшенной шайбой.

«Филадельфия Флайерз» обменяла Джордана Уила в «Аризону Койотс», получив за него Джейкоба Грейвза.

В 28 играх нынешнего сезона Уил набрал девять (3+6) очков. Этот центральный нападающий был выбран «Лос-Анджелес Кингз» в третьем раунде драфта 2010 года под общим 70-м номером. В НХЛ на его счету 124 матча и 42 (19+23) очка. Защитник Грейвз в этом сезоне выступает за клуб «Норфолк» в Хоккейной лиге Восточного побережья.

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