Барков — о серии поражений «Флориды»: это тяжело, нужно верить друг в друга

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился впечатлениями от поражения в матче с «Калгари Флэймз» (3:4). «Пантеры» продлил неудачную серию до пяти матчей.



«Это тяжело. Проигрывать никогда не хочется. Мы должны продолжать верить друг в друга, нужно одержать одну победу, и тогда все наладится», — приводит слова Баркова официальный сайт лиги.

Гол Дадонова не спас «Флориду» от поражения в матче с «Калгари»

К 22-й минуте «пантеры» вели со счётом 2:0 — отличились Майк Хоффман и Джонатан Юбердо. Затем хозяева забили по два гола — во втором и третьем периодах. Заброшенными шайбами отметились Михаэль Фролик, Марк Джордано, Мэттью Ткачук и Шон Монахан. Евгений Дадонов за 20 секунд до истечения основного времени смог сократить разрыв. Также на счету Евгения 2 броска в створ и 2 блок-шота за 19.51 на льду (2.20 — в большинстве). У Богдана Киселевича показатель полезности «-1», бросок, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 15.23.