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Женский МЧМ-2019: сборная США разгромила Финляндию и вышла в финал

Женский МЧМ-2019: сборная США разгромила Финляндию и вышла в финал
Хоккей / Прочие

Женская сборная США уверенно победила команду Финляндии в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира — 2019, встреча завершилась со счётом 7:1. Теперь американская национальная команда сыграет в финале с победителем матча Канада — Россия, который продолжается в эти минуты.

Напомним, на мужском молодёжном чемпионате мира сборная США добралась до финала, где уступила команде Финляндии.

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