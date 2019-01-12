Макгрэн: канадские методы работы с молодёжью устарели, игроки из Европы — зло

Обозреватель канадской газеты Toronto Star Кевин Макгрэн прокомментировал итоги недавно завершившегося молодёжного чемпионата мира по хоккею, на котором чемпионами стали финские хоккеисты, а сборная России завоевала бронзу.



«Мне всегда очень нравится молодёжный чемпионат мира. Очень интересно наблюдать за тем, как играют парни в этой возрастной группе. Сборная Швейцарии была настоящим глотком свежего воздуха на этом турнире, у них был интересный тренер — Вольвенд. Кроме того, швейцарцы играли в интересном стиле, который отличался от всех других команд.



Что касается результата сборной Канады, то всё было очень плохо, но к этому нужно привыкать. Другие страны становятся намного лучше в деле развития своих хоккейных талантов, а канадские методы не менялись годами. До тех пор пока канадские молодёжные команды будут набирать хоккеистов из Европы, Канада будет оставаться в невыгодном положении, это будет негативно влиять на канадский молодёжный хоккей.



Сборную России привык исторически воспринимать как команду, у которой есть беспорядок на групповом этапе, но в плей-офф она начинает концентрироваться. На этот раз сосредоточенность была с самого начала, но затем россиян постигла некоторая неудача», — сказал Макгрэн в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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